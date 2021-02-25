“المواطن” توثق بدء تشغيل مركز لقاحات كورونا بحفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

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بدأت صحة حفر الباطن اليوم، بتشغيل مركز لقاحات كورونا “كوفيد -19″، الذي تم تجهيزه بـ 20 غرفة لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وذلك في مقر جامعة حفر الباطن.

منع الازدحام في مركز لقاحات كورونا

وتم البدء في إعطاء المواطنين والمقيمين اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق “صحتي”، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

التسجيل في تطبيق صحتي

وأكدت صحة حفر الباطن على جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

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