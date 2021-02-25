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“المواطن” توثق بدء تشغيل مركز لقاحات كورونا بحفر الباطن

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شكرا لقرائتكم “المواطن” توثق بدء تشغيل مركز لقاحات بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

“متابعات الخليج 365” توثق بدء تشغيل مركز لقاحات كورونا بحفر الباطن

آلية دقيقة لمنع الازدحام

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن


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بدأت صحة حفر الباطن اليوم، بتشغيل مركز لقاحات كورونا “كوفيد -19″، الذي تم تجهيزه بـ 20 غرفة لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وذلك في مقر جامعة حفر الباطن.

منع الازدحام في مركز لقاحات كورونا

وتم البدء في إعطاء المواطنين والمقيمين اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق “صحتي”، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

التسجيل في تطبيق صحتي

وأكدت صحة حفر الباطن على جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

 

بدء تقديم لقاح كورونا في المركز
مركز لقاحات كورونا بحفر الباطن
إجراءات الحصول على اللقاح

 

مركز لقاحات كورونا بحفر الباطن
إقبال كثيف على لقاح كورونا

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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