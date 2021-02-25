شكرا لقرائتكم أمراء المناطق ونوابهم لـ ولي العهد : نبتهل إلى الله أن يقيك كل مكروه وسوء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - واس

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رفع أمراء المناطق السعودية ونوابهم وعدد من المسؤولين أسمى آيات التهنئة إلى مقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

أمير جازان يهنئ ولي العهد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية.

وقال سموه: “يسرني أن أرفع لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح عملية استئصال التهاب الزائدة الدودية بالمنظار التي تكللت -بفضل الله- بالنجاح”, سائلاً الله تعالى أن يمن على سموه بنعمة الصحة والعافية.

تهنئة أمير تبوك

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-, بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى سالماً معافى.

وقال ” يسعدني أن أرفع لمقاكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم الكريم -حفظكم الله – وخروجكم من المستشفى سالماً معافى “, سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سمو ولي العهد ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعزة الوطن.

أمير حائل يبارك نجاح عملية ولي العهد

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التهنئة باسمه واسم أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وسأل سموه المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, راجيًا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.

تهنئة أمير نجران

كذلك رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-, بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وقال سموه ” الحمد لله الذي منّ علينا برؤيتكم، وأنتم في تمام الصحة والعافية، مع أصدق الدعاء أن يمدكم الله بطول العمر، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة”.

أمير القصيم يهنئ ولي العهد

بدوره رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وسأل سموه المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, راجيًا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.

أمير الجوف يهنئ القيادة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال سموه: نحمد الله عز وجل أن منّ على سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، ومغادرته المستشفى بعد أن منّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

ودعا سمو أمير منطقة الجوف، الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وقال سموه: نحمد الله عز وجل أن منّ على سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية ، ومغادرة سموه المستشفى بعد أن منّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

ودعا سمو أمير منطقة الجوف، الله أن يحفظ سمو ولي العهد ويمتعه بالصحة والعافية.

تهنئة أمير الشرقية

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- , بنجاح العملية الجراحية.

وقال سموه “يسعدني أن أرفع لسموكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموكم وتكللت بفضل الله بالنجاح، سائلين المولى العلي القدير أن يمتع سموكم بوافر الصحة والعافية”.

أمير الباحة يتمنى السلامة لولي العهد

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه، ومغادرته المستشفى .

وحمد سموه الله سبحانه وتعالى على نجاح العملية التي أُجريت لسموه ومغادرته المستشفى، تحفّه عناية الله ورعايته سالماً معافى من كل شر بإذن الله.



وقال سمو أمير منطقة الباحة : “بهذه المناسبة يشرفني وأهالي منطقة الباحة أن أرفع لسمو ولي العهد التهنئة ، ولكل الوطن بكافة أرجائه” ، سائلاً الله تعالى لسموه تمام الصحة والعافية ، وراجياً الله أن يديم عليه نعمه ظاهرة وباطنه، وأن يحفظه ويرعاه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ” .

أمير الحدود الشمالية

كذلك رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بعد أن منّ الله عليه بالشفاء ومغادرته المستشفى بعد إجراء عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية .



وقال سموه : أحمدالله سبحانه وتعالى على شفائكم وخروجكم من المستشفى ، تحفكم عناية الله ورعايته سالماً معافى من كل شر بإذن الله ” , سائلا المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد ويقيه من كل سوء ومكروه، وأن يبقيه سنداً وذخراً لهذا الوطن أمناً ورخاءً واستقراراً في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .

نائب أمير الشرقية

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بنجاح العملية الجراحية وخروجه من المستشفى سالما معافى ولله الحمد.

وقال سموه “نرفع أسمى آيات التهاني لسمو ولي العهد بمناسبة شفائه -حفظه الله-، والتهنئة لجميع المواطنين، ونسأل الله لسموه دوام الصحة والعافية “.

نائب أمير القصيم

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزير نائب أمير منطقة القصيم، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية.

وقال سموه: يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظكم ويمتع سموكم بموفور الصحة والعافية.

مساعد رئيس الاستخبارات

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، بعد نجاح العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح ومغادرة سموه المستشفى سالمًا معافى.

ودعا سموه المولى عز وجل أن يديم على سمو ولي العهد -حفظه الله – موفور الصحة والعافية.

الدكتور الربيعة

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية.

ودعا معاليه الله تعالى أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية.



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