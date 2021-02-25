متحدث الغذاء والدواء : الهيئة تدرس 4 لقاحات كورونا جديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، أن الهيئة تعمل الآن على دراسة 4 لقاحات كورونا جديدة وهي تحت الدراسة والتقييم.

التحذير من الشائعات حول لقاحات كورونا

وحذر متحدث الغذاء والدواء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم من تداول الشائعات حول لقاحات كورونا بقوله :” رسالتنا للجميع بعدم الانجراف خلف الشائعات حول اللقاحات وضرورة أخذ المعلومة من مصدرها.” مشيرًا إلى أن اللقاحات التي أجازتها الهيئة حتى الآن هي لقاح فايزر-بيونتيك ولقاح أسترازينيكا البريطانية.

الصحة تحث الجميع على تلقي لقاح كورونا

من جانبه حث المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا.

وقال العبدالعالي:” كلما سارعنا بأخذ اللقاحات سيكون هناك مأمن للفرد وللمجتمع”، مشيرًا إلى أن عيادات تطمن خدمت حتى الآن أكثر من مليوني مستفيد فيما وصل إجمالي الجرعات المعطاة حتى الآن 639,587 ألفًا.

حالات كورونا الجديدة

يذكر أن وزارة الصحة كشفت اليوم عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (308) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (367323) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2574) حالة من بينها (473) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (376377) حالة، توفي منهم (6480) حالة.



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