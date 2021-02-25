الصندوق العقاري يحسم الجدل حول موعد الدعم السكني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

كشف صندوق التنمية العقارية عن موعد إيداع الدعم السكني في وقت تداول فيه البعض رسائل من البنوك تفيد بإيداع مبلغ الدعم في حساباتهم البنكية بالرغم من عدم حلول الموعد الرسمي المعلن الأمر الذي زاد من حيرة بعض المستفيدين الذين لم تصلهم رسائل الإيداع.

موعد الدعم السكني

ولفت الصندوق العقاري إلى أنه يتم إيداع الدعم لدى بعض المستفيدين قبل موعد نزول الراتب في إطار تجربة ينفذها الصندوق لتقييم العملية موضحًا أن الموعد الرسمي لم يحن بعد.

وقال حساب العناية بالمستفيدين في الصندوق العقاري ردًا على استفسارات البعض حول موعد إيداع الدعم إنه يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين خلال يومي عمل من تاريخ سحب القسط من قبل الجهة الممولة.

وأضافت أنه فيما يخص إيداع الدعم قبل نزول الراتب واستقطاع القسط من قبل الجهة الممولة، فهو في المرحلة التجريبية حتى الآن.

موعد إيداع الراتب

والمعروف أن موعد إيداع الراتب لموظفي القطاع الحكومي تم تثبيته عند يوم 27 من الشهر الميلادي ويتم تقديم هذا الموعد لمدة يوم واحد إذا تصادف يوم 27 مع يوم الجمعة كما يتم التأخير لمدة يوم واحد إذا تصادف يوم الإيداع مع يوم السبت وبعد يومين من حسم قيمة الدعم السكني من الراتب يتم إيداع قيمة الدعم من قبل الصندوق .

مشروعات برنامج سكني تتواصل

يأتي هذا فيما يستمر برنامج سكني في توفير مزيد من الخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم مختلف الرغبات والقدرات، وضخ عدد أكبر من المشاريع والمخططات السكنية في عدد من المدن وتوفيرها عبر منصاته الرقمية المختلفة، إضافة إلى استمرارية الدعم للقروض العقارية الجديدة شهريا بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

يذكر أن البرنامج قدّم خدماته المتنوعة لأكثر من مليون أسرة في جميع المناطق منذ العام 2017 حتى العام 2020، فيما يستهدف خلال العام الجاري استفادة 220 ألف أسرة عبر حلوله وخياراته السكنية.

شارك الخبر