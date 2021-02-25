شركة المواساة توزع أرباحًا قيمتها 250 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوصى مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير2021م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020م بقيمة 250 مليون ريال يستفيد منها 100 مليون سهم بواقع 2.5 ريال عن كل سهم.

تاريخ أحقية أرباح شركة المواساة

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فإن تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بإذن الله.

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