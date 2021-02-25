إغلاق 12 مسجداً بعد رصد 12 حالة كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 18 يوماً 153 مسجداً تم فتح 135 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

حالات كورونا الجديدة

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس الثالث عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 12 تم رصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في 6 مساجد بمنطقة الرياض، وحالتين في مسجدين بمنطقة الجوف، وحالة واحدة في كل من: المنطقة الشرقية ومنطقة جازان ومنطقة القصيم ومنطقة حائل.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 10 مساجد اثنين منها في المناطق التالية: الرياض وجازان ومكة المكرمة وعسير، وواحد في منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

تعقيم المساجد وإعادة فتحها

وأشارت الوزارة في ختام بيانها اليومي إلى أن عمليات التعقيم للمساجد المغلقة تستغرق ما بين 24 إلى 48 ساعة وتتم وفق المعايير التي تضمن سلامة وصحة مرتادي بيوت الله عبر شركات وطنية متخصصة بالتعقيم، مقدمة الشكر لكافة فروع الوزارة ومراقبي ومنسوبي المساجد على الدور الذي يقومون به لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمساجد المملكة.

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