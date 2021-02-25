الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

هذا أكثر ما يشاهده السعوديون على يوتيوب

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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عقدت منصة يوتيوب YouTube أول حدث عبر الإنترنت للمعلنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كشفت النقاب عن بحث جديد حول نسبة مشاهدة الجمهور في السعودية.

المحتوى المحلي هو الأكثر مشاهدة

وكانت الفئات الأكثر شيوعًا في السعودية هي الألعاب والتعلم والرياضة، وكان المحتوى الأكثر مشاهدة هو ما يتم إنتاجه محليًا.

وشهدت الأشهر الـ 12 الماضية نموًا مطردًا في بث محتوى الألعاب باللغة العربية، وكانت الألغاز والمغامرات أكثر الأنواع شعبية ، تليها الرياضات القتالية مثل المصارعة والملاكمة، والرياضات الإلكترونية مثل FIFA.

كما شهدت مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية على موقع يوتيوب زيادة، حيث زاد وقت مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالعلوم والرياضيات بنسبة 200%، بينما شاهد 95% من المستخدمين محتوى افعلها بنفسك أو ما تُسمى بالـ DIY.

وفي أغسطس من العام الماضي، وصل YouTube إلى أكثر من 20 مليون شخص في السعودية والذين شاهدوا مقاطع فيديو على المنصة بمتوسط 55 دقيقة يوميًا.

وقد تم إنتاج سبعة من أصل 10 مقاطع فيديو الأكثر مشاهدة في المملكة محليًا.

وقال سهيل سويد، رئيس المنتجات والحلول الإعلانية في Google و YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يأتي الأشخاص في السعودية إلى موقع يوتيوب لالتقاط المزيد من المحتوى المخصص والفيديوهات الترفيهية عالي الجودة من إنتاج المبدعين المحليين.

وأضاف بحسب موقع AW-Journal: إنهم يبحثون عن محتوى فيديو وثيق الصلة بالموضوع ويمكن أن لا يكون متاحًا دائمًا في وسائل الإعلام التقليدية.

عادات استهلاك اليوتيوب في السعودية

مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالعلوم والرياضيات بنسبة 200%.

شاهد 95% من المستخدمين محتوى افعلها بنفسك DIY.

متوسط ​​وقت مشاهدة السعوديين لليوتيوب 55 دقيقة في اليوم.

وصل YouTube إلى أكثر من 20 مليون شخص في السعودية العام الماضي.

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