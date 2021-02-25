التقدم للوظائف عبر أبشر والقطاعات المستفيدة

نقدم لكم بعض الوظائف عبر منصة أبشر و ما هي القطاعات المستفيدة من ذلك، هناك عدداً من القطاعات التي تستفيد من خدمة التوظيف عبر بوابة أبشر لوظائف وزارة الداخلية 1442، ونقدم لكم بعض الوظائف الشاغرة عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني حيث تتيح البوابة الإلكترونية أبشر توظيف والتي تتمثل في مركز المعلومات الوطني لخدمة الإعلانات الوظيفية وخدمة التقدم في الوظائف الشاغرة، ، كما توفر الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي أو النهائي، وهذا من خلال قيامها بالإعلان عن الوظائف المتاحة وفقاً للاحتياجات والمتطلبات التي يتم تحديدها من قبل الجهة أو القطاع المستفيد.

عدد من القطاعات المستفيدة من خدمات التوظيف:

من هذه القطاعات التي تقوم بتقديم الإعلانات الوظيفية المتاحة عن طريق الدخول إلى بوابة أبشر الرسمية، فهناك عدد من القطاعات التي تستفيد من خدمة التوظيف عبر بوابة أبشر لوظائف وزارة الداخلية 1442، وتتمثل هذه القطاعات في:

المديرية العامة للدفاع المدني.

قوات أمن المنشآت.

المديرية العامة لحرس الحدود.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

مديرية الأمن العام.

قوات الأمن الخاصة.

كلية الملك فهد الأمنية.

وحدة التحريات المالية.

المديرية العامة للمباحث.

ديوان وزارة الداخلية.

المديرية العامة للسجون.

القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

القيادة العامة لطيران الأمن.

مركز المعلومات الوطني.

المديرية العامة للشئون الفنية.

المديرية العامة للجوازات.

وظائف خالية في المديرية العامة للسجون:

قامت المديرية العامة للسجون بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل قريباً بوزارة الداخلية في قسم إجراءات القبول بالمملكة العربية السعودية، وسيتم فتح باب القبول والتسجيل على الوظيفة برتبة جندي خاصة بالرجال من حاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وعن طريق دخول منصة أبشر للتوظيف يمكنكم التقدم علي وظائف مديرية السجون بالمملكة، كما قامت بوابة أبشر بالإعلان عن إتاحة نتائج السجون، وعلى من وردت أسماؤهم ضمن المقبولين في وظائف المديرية العامة للسجون اصطحاب الأوراق والمستندات والتقيد بالشروط الموضحة، ومن يرغب في معرفة مواعيد التقديم في وظائف قوات أمن المنشآت أو وظائف مديرية الأمن العام للنساء عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية الإلكترونية، أو معرفة شروط وظائف قوات الأمن الخاصة 1442.