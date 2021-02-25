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نائب أمير المدينة يرفع التهنئة لولي العهد بنجاح العملية الجراحية ومغادرة المستشفى

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جدة - خالد شويل - رفع نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريّت لسموه وتكللت بالنجاح ولله الحمد ومغادرته المستشفى سالماً مُعافى.

وقال الأمير سعود بن خالد الفيصل " نبتهل لله تعالى بالحمد والثناء على ما منّ الله به عليكم بالصحة والعافية، سائلاً المولى -جل جلاله- أن يمن على سمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ووطننا الغالي بحفظه الكريم".


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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