شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عسير يُغلق مجمعين ويُنذر 17 منشأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بإغلاق مجمعين تجاريين، و4 ‏منشآت صحية؛ وذلك ‏لتدني مستوى النظافة العامة، وعدم توفر الاشتراطات الصحية اللازمة، ووجود ملاحظات تم ضبطها خلال جولته الرقابية الميدانية التي قام بها على المجمعات والمحلات التجارية الواقعة بشارع الإمام محمد بن سعود بمحافظة خميس مشيط، يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحويطي، وفريق من الكادر الفني بالبلدية.

وقد وجه أمين عسير بإنذار 17 منشأة تجارية، وتطبيق المخالفة بحق 6 محلات تجارية أخرى، لعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الاحترازية، والتي تمثلت في عدم وجود ملصقات الوقوف الأرضية، والتهاون بلبس الكمامات، وعدم الحفاظ على مسافة التباعد اللازمة، وعدم توفير المعقمات الكافية، وأجهزة قياس درجة الحرارة.

وأكد تشديد الأعمال الميدانية، وتكثيف الجهود لمتابعة جميع الأنشطة التجارية، وعدم التهاون إطلاقاً في تطبيق كافة الإجراءات النظامية والاحترازية والتدابير الوقائية ضد فايروس كورونا، مضيفاً أن المواطن شريك أساسي وعنصر مهم في نجاح جميع أعمال البلدية، منوهاً بضرورة تعاون المواطن بالإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها من خلال رقم البلاغات الموحد 940 على مدار الساعة.