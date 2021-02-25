شكرا لقرائتكم خبر عن «فريق همة حتى القمة» يرسخ طرق الوقاية من الجائحة وتقديم الإرشادات الوقائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شارك عدد من أبطال «فريق همة حتى القمة» في مدينة جدة ممثلها الدكتور «زايد السلمي» و«على قرون» بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بمحافظة جدة في التصدي لجائحة كورونا المستجدة من خلال التوعية المجتمعية، التي تستهدف العديد من الأسواق الشعبية بالمحافظة بمشاركة العديد من الجهات المعنية.

وشارك في الحملة إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة جدة وأمانة محافظة جدة، بالإضافة إلى الفرق التطوعية الأخرى.

وتهدف الحملة إلى ترسيخ طرق الوقاية من الجائحة وتقديم الإرشادات الوقائية التي يجب اتباعها للعودة بحذر مستهدفين بذلك موظفي المتاجر والزائرين، وذلك من خلال تقديم معلومات عن أهمية لبس الكمامات وغسل اليدين بطريقة صحيحة.