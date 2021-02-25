شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مواعيد تطعيم فئة «65 عاما فأكثر» ضد «كورونا» مباشرة دون انتظار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن فئة من يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر، ذات أولوية أعلى في الحصول على التطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وبإمكانهم مباشرة عبر تطبيق «صحتي» الحصول على المواعيد دون حاجة للانتظار.

وأكد العبدالعالي خلال حديثه اليوم (الخميس) في المؤتمر الصحفي المشترك لمستجدات فايروس كورونا واللقاحات في المملكة، أنه يتم حاليا التوسع بإعطاء لقاحات كورونا في بقية الفئات التي تشمل مجموعة أوسع من أفراد المجتمع عما كان في المراحل السابقة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 356 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 308 حالات إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 376.377 حالة، من بينها 2574 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 473 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 367.323 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6480 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.59%، فيما تبلغ نسبة الحالات النشطة 0.68%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (180)، المنطقة الشرقية (80)، منطقة مكة المكرمة (37)، منطقة القصيم (13)، منطقة الحدود الشمالية (9)، منطقة عسير (8)، منطقة الجوف (8)، منطقة المدينة المنورة (6)، منطقة حائل (4)، منطقة تبوك (3)، منطقة الباحة (3)، منطقة نجران (3)، منطقة جازان (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (115)، جدة (19)، مليجة (15)، مكة المكرمة (13)، المبرز (12)، المجمعة (9)، بريدة (8)، الخبر (8)، الهفوف (8)، وادي الدواسر (8)، الخرج (7)، الدمام (6)، السليل (6)، عرعر (5)، القطيف (5)، الظهران (5)، سكاكا (4)، المدينة المنورة (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (128)، الدمام (13)، ضرماء (12)، الخرج (12)، الخبر (10)، الدلم (10)، وادي الدواسر (9)، الهفوف (8)، مكة المكرمة (7)، الجبيل (7)، الظهران (7)، القطيف (6)، جدة (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.