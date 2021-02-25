بالأرقام.. خريطة التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 128 حالة تعافٍ؛ تلتها الدمام بـ13 حالة، ثم (ضرما والخرج) 12 لكل منهما، و(الخبر والدلم) 10 حالات، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت وادي الدواسر في المرتبة التالية بـ9 حالة تعافٍ، ثم الهفوف 9 حالات، تلتها كل من (مكة المكرمة والجبيل والظهران) بـ7 حالات، ثم القطيف 6 حالات، وجدة 5 حالات.

وفي المرتبة التالية، جاءت كل من(عرعر والزلفي والليث) بواقع 4 حالات لكل منها، ثم (رفائع الجمش وجازان وبلجرشي والنعيرية والمبرز) بـ3 حالات لكل منها.

وسجلت كل من (ثار وتبوك وحائل وعنيزة ورنية والخرمة وقصيباء والأرطاوية ودومة الجندل) حالتي تعاف.

وأخيرًا سجلت كل من (خليص والرين والشنان وسميراء والخاصرة وسكاكا وبريدة والطائف والباحة والمجمعة وينبع وبقيق وسبت العلاية والبجادية والحناكية وصبيا والقنفذة وطبرجل ورفحا وحفر الباطن والمذنب ومرات وفيفا وترج وأم الدوم وبللسمر) حالة تعاف واحدة في كل منها.

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