بالأرقام.. 3 مناطق منها الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 180 حالة، تلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 80 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 37 حالة.

وسجَّلت القصيم 13 حالة، والحدود الشمالية 9 حالات، ومنطقتا عسير والجوف 8 حالات لكل منهما، والمدينة المنورة 6، وحائل 4، وسجلت مناطق تبوك والباحة ونجران 3 حالات لكل منها، وتم تسجيل حالتين فقط في جازان.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 376377، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 367323، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6480 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و308 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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