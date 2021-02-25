أمير جازان يهنئ ولي العهد بنجاح الجراحة: فرحتنا كبيرة بمغادرتكم المستشفى

رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان –باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة– التهنئة الخالصة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

وقال أمير منطقة جازان: «يسرني أن أرفع إلى مقامكم الكريم –أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان– أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح عملية استئصال التهاب الزائدة الدودية بالمنظار لمقامكم الكريم، التي تكللت بالنجاح، لا سيما أن أكف الجميع تلهج إلى الله –جل وعلا– بالدعاء بأن يمن عليكم بالشفاء العاجل».

وأكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن فرحة الجميع بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد –حفظه الله– عظيمة، وأن الجميع تغمره السعادة بمغادرة سموه الكريم من المستشفى سليمًا معافى.

وسأل المولى –عز وجل– أن يمن على سمو ولي العهد بنعمة الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وكان الديوان الملكي قد أعلن أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء، وتكللت بالنجاح.

وأكد الديوان الملكي أن سمو ولي العهد غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الذي أجرى به العملية، بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية.

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