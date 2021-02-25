القصاص من قاتل «جهاد آل زيد» بجدة.. وجه ضربة مميتة للضحية في مكان حساس

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس, حُكم القتل قصاصًا في أحد الجُنَاة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك بعدما أقدم المدعو بشار حاتم أحمد علي العدني (يمني الجنسية)، على قتل جهاد فضل عبدالله آل زيد (يمني الجنسية)، عبر ضربه في مكان حساس؛ ما أدى إلى وفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية.

وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيُّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيُّد من مرجعه بحق الجاني المذكور، قبل تنفيذ الحكم في الجاني بشار العدني، اليوم، في محافظة جدة.

وشددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.