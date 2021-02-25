قيادة الكويت تهنئ خادم الحرمين بعد نجاح العملية الجراحية لولي العهد

أعرب أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن تهنئته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وابتهل الشيخ نواف، في برقية تهنئة بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين، إلى الباري –جل وعلا– أن يديم عليهما وافر الصحة وتمام العافية، ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها كل التقدم والازدهار.

كما عبَّر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقيتين، عن تهنئتهما خادم الحرمين الشريفين، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد، سائلين المولى –تعالى– أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية.

وكان الديوان الملكي، قد أعلن أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح الأربعاء، وتكللت بالنجاح.

وأكد الديوان الملكي أن سمو ولي العهد غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الذي أجرى به العملية، بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية.