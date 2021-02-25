إغلاق 12 مسجدًا بـ6 مناطق بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية مؤقتًا، 12مسجدًا بـ6 مناطق؛ وذلك بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «باشرت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم، إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا بـ6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين».

وأضاف: «ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 18 يومًا، 153 مسجدًا، تم فتح 135 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة».

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