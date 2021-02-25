الوثائق المفقودة.. «الأحوال المدنية» توضح خطوات وآلية الإبلاغ

بينّت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية وإجراءات وخطوات الإبلاغ عن الوثائق الشخصية المفقودة.

وشاركت الأحوال المدنية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجراف» مصحوبًا بتغريدة جاء فيها «خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة».

وحددت وكالة الأحوال المدنية، آلية الإبلاغ عن الوثائق الشخصية الرسمية كبطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وشهادة الميلاد للمواطن وشهادة وفاة أحد أفراد الأسرة، في الخطوات التالية:

- الدخول من خلال الحساب الشخصي للمواطن بمنصة أبشر.

- اختيار أيقونة «خدماتي».

- النقر على «الأحوال المدنية».

- اضغط على «الإبلاغ عن الوثائق المفقودة».

- من القائمة اختر الوثيقة المفقودة.

- قم بتعبئة البيانات المطلوبة.

- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إلى أنه يمكن للمواطن الاستفادة من عددٍ من خدمات الوكالة إلكترونيًا من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بكل يسر وسهولة ومزن هذه الخدمات :

- تسجيل المواليد.

- طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.

- طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

- بياناتي.

- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

- الاستعلام العام عن المعاملات المتداولة.

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