أكاديمية الطيران المدني: بدء استقبال الراغبين في اختبارات الكفاءة اللغوية

أعلنت الأكاديمية السعودية للطيران المدني، عن بدء استقبال طلبات الراغبين بإجراء اختبارات الكفاءة اللغوية للأطقم الجوية (ELP Test) في مدينة الرياض.

وأوضحت الأكاديمية- عبر تويتر- أن رخصة اختبار (ELP) تعتبر إحدى الاشتراطات لمزاولة المهنة للطيارين والمراقبين الجويين وغيرهم من الأطقم الجوية.

وأشارت إلى أنه للحجز والاستفسار عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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