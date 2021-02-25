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أكاديمية الطيران المدني: بدء استقبال الراغبين في اختبارات الكفاءة اللغوية

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الرياض - محمد عبدالله - للأطقم الجوية بالرياض لمزاولة المهنة

أعلنت الأكاديمية للطيران المدني، عن بدء استقبال طلبات الراغبين بإجراء اختبارات الكفاءة اللغوية للأطقم الجوية (ELP Test) في مدينة الرياض.
وأوضحت الأكاديمية- عبر تويتر- أن رخصة اختبار (ELP) تعتبر إحدى الاشتراطات لمزاولة المهنة للطيارين والمراقبين الجويين وغيرهم من الأطقم الجوية.

وأشارت إلى أنه للحجز والاستفسار عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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