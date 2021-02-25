أكاديمية الطيران المدني: بدء استقبال الراغبين في اختبارات الكفاءة اللغوية

الرياض - محمد عبدالله - للأطقم الجوية بالرياض لمزاولة المهنة
أعلنت الأكاديمية السعودية للطيران المدني، عن بدء استقبال طلبات الراغبين بإجراء اختبارات الكفاءة اللغوية للأطقم الجوية (ELP Test) في مدينة الرياض.
وأوضحت الأكاديمية- عبر تويتر- أن رخصة اختبار (ELP) تعتبر إحدى الاشتراطات لمزاولة المهنة للطيارين والمراقبين الجويين وغيرهم من الأطقم الجوية.
وأشارت إلى أنه للحجز والاستفسار عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
اقرأ أيضا:
إنجاز دولي جديد.. أكاديمية الطيران المدني تفوز بعضوية مقعد التدريب في الإيكاو