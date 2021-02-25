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إعانة التأهيل الشامل.. وزارة «الموارد البشرية» تحدِّد موعد الصرف

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الرياض - محمد عبدالله - يوم 26 من كل شهر ميلادي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد صرف إعانة التأهيل الشامل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «إعانة التأهيل الشامل ما نزلت ما المشكلة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف اليوم الذي يليه».

وأضاف: «للاستعلام عن الإعانة المالية فضلًا زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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