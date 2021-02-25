إعانة التأهيل الشامل.. وزارة «الموارد البشرية» تحدِّد موعد الصرف

الرياض - محمد عبدالله - يوم 26 من كل شهر ميلادي
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد صرف إعانة التأهيل الشامل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «إعانة التأهيل الشامل ما نزلت ما المشكلة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف اليوم الذي يليه».
وأضاف: «للاستعلام عن الإعانة المالية فضلًا زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».
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