

جيزان 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: "يسرني أن أرفع لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح عملية استئصال التهاب الزائدة الدودية بالمنظار التي تكللت -بفضل الله- بالنجاح", سائلاً الله تعالى أن يمن على سموه بنعمة الصحة والعافية.

// انتهى //

16:44ت م

0156



جيزان 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية.وقال سموه: "يسرني أن أرفع لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح عملية استئصال التهاب الزائدة الدودية بالمنظار التي تكللت -بفضل الله- بالنجاح", سائلاً الله تعالى أن يمن على سموه بنعمة الصحة والعافية.// انتهى //16:44ت م0156

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن ناصر يهنئ سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.