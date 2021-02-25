السعودية اليوم / تعليم حائل يدشن برنامج " نحو تقنية اّمنة " لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية



حائل 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021م واس

دشن مدير تعليم منطقة حائل الدكتور منذر البليهد عبر برنامج زووم "عن بعد" اليوم، انطلاق برنامج " نحو تقنية اّمنة " لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بهدف توظيف التقنية الحديثة واستخدامها الاستخدام التوعوي الأمثل وتنمية الحصانة الذاتية لدى الطلاب والطالبات وتعزيز مبادئ القيم الإسلامية وأهمية المراقبة الذاتية.

وأكد أهمية هذه اللقاءات لتعزيز القيم الإيجابية وتعلم الطالب أساسيات وسائل التواصل الاجتماعية وتأثيرها على مستقبلهم إيجاًبا وسلًبا و توظيف التقنية في التعليم و دمج الأجهزة والوسائل الإلكترونية الحديثة في الموقف التعليمي من أجل تحقيق الأهداف وزيادة فاعلية وكفاءة العملية التعليمية ورفع مستوى مشاركة الطلاب الإيجابية في هذه العملية للتقدم العلمي والمهني لتحقيق الانضباط السلوكي لخدمة مجتمعهم في مختلف المجالات.

//انتهى//

16:27ت م

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