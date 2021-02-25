السعودية اليوم / تعليم الرياض يطلق مسابقات ثقافية لترسيخ عظم شأن الصلاة وأهميتها



الرياض 13 رجب 1442 الموافق 25 فبراير 2021 واس.

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عددًا من المسابقات الثقافية , وذلك ضمن فعاليات حملة «الصلاة نور» التي تنفذها -عن بُعد- خلال الفصل الثاني بهدف ترسيخ عظم شأن الصلاة وبيان مكانتها وتعزيز أهمية المحافظة على أدائها والعناية بها.

وأوضح المشرف على الحملة في إدارة التعليم بالرياض عبدالإله العشيوان أن المسابقات تتضمن ثلاثة مجالات وهي المسابقة «الثقافية» ومسابقة «اختبر معلوماتك» ومسابقة «الرسم التشكيلي والتصوير » بجوائز عينية تبلغ قيمتها 50 ألف ريال موزعة على ثلاثين فائزًا وثلاثين فائزة, مشيرًا إلى أن المشاركة في المسابقة الأولى والثانية تتم عبر الرابط https://learningislam.com/moe , فيما تُرسل المشاركات في مسابقة الرسم والتصوير إلى مكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة.

ولفت العشيوان إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات في المسابقة الثقافية واختبر معلوماتك هو 29 شعبان 1442هــ , فيما يكون آخر موعد لاستقبال المشاركات في مسابقة الرسم والتصوير هو يوم 5 شعبان 1442هـ .

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16:27ت م

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