السعودية اليوم / سمو نائب أمير القصيم يهنئ سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية



بريدة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزير نائب أمير منطقة القصيم، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظكم ويمتع سموكم بموفور الصحة والعافية.

// انتهى //

16:19ت م

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بريدة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزير نائب أمير منطقة القصيم، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية.وقال سموه: يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظكم ويمتع سموكم بموفور الصحة والعافية.// انتهى //16:19ت م0140

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