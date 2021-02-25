السعودية اليوم / سمو مساعد رئيس الاستخبارات العامة يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية



الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

ودعا سموه المولى عز وجل أن يديم على سمو ولي العهد -حفظه الله - موفور الصحة والعافية.

// انتهى //

16:14ت م

0136



الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بعد نجاح العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح ومغادرة سموه المستشفى سالمًا معافى.ودعا سموه المولى عز وجل أن يديم على سمو ولي العهد -حفظه الله - موفور الصحة والعافية.// انتهى //16:14ت م0136

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