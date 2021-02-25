السعودية اليوم / سمو أمير نجران يهنئ سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية



نجران 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه " الحمد لله الذي منّ علينا برؤيتكم، وأنتم في تمام الصحة والعافية، مع أصدق الدعاء أن يمدكم الله بطول العمر، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة".

// انتهى //

16:12ت م

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نجران 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-, بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.وقال سموه " الحمد لله الذي منّ علينا برؤيتكم، وأنتم في تمام الصحة والعافية، مع أصدق الدعاء أن يمدكم الله بطول العمر، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة".// انتهى //16:12ت م0134

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