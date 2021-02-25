

المدينة المنورة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

واصل المركز الرئيسي للقاحات

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة هي لقاحات فعالة وآمنة,

وبين أن الأولوية ‏لحصول اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏، مؤكدًا أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

ونصح أبوعنق الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

// انتهى //

16:08ت م

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المدينة المنورة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسواصل المركز الرئيسي للقاحات كورونا بمنطقة المدينة المنورة وجميع المراكز بالمحافظات استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19"، من خلال فريق مؤهل, وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.وأوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة هي لقاحات فعالة وآمنة,وبين أن الأولوية ‏لحصول اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏، مؤكدًا أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.ونصح أبوعنق الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.// انتهى //16:08ت م0132

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مراكز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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