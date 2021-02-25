شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن التهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وابتهل سموه في برقية تهنئة بعثها لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى الباري جل وعلا أن يديم عليهما وافر الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها كل التقدم والازدهار.

كما عبر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقيتين عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد، سائلين المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية.