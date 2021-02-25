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«الإسلامية»: إغلاق 12 مسجداً في 6 مناطق لثبوت 12 إصابة بـ«كورونا»

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جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنها باشرت اليوم (الخميس) إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وكشفت وزارة الشؤون الإسلامية أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 18 يوماً بلغ 153 مسجداً، وتم فتح 135 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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