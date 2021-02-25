شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الكويت تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح العملية الجراحية للأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعرب أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن التهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وابتهل أمير الكويت في برقية تهنئة بعثها لخادم الحرمين الشريفين إلى الباري جل وعلا أن يديم عليهما وافر الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها كل التقدم والازدهار.

كما عبر ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في برقيتين عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد، سائلين المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية.

وفي السياق، أعرب أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن التهنئة لأخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها.

وسأل أمير دولة الكويت، في برقية تهنئة بعثها لولي العهد، المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

كما عبر ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في برقيتين، عن تهنئتهما لولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يديم عليه وافر الصحة والعافية.