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اسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوى لها في 13 شهرا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

واصلت أسعار النفط مكاسبها لرابع جلسة على التوالي، اليوم الخميس، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهراً مدعومة بتأكيد البنك المركزي الأمريكي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، وانخفاض حاد في إنتاج الخام الأميركي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس.

 

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 33 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 67.37 دولار للبرميل.

 

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 23 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 63.45 دولار للبرميل.

 

ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة إذ بلغ خام برنت 67.49 دولار للبرميل وخام غرب تكساس 63.67 دولار للبرميل فيما ينقضي أجل عقود خام برنت لشهر أبريل نيسان غدا الجمعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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