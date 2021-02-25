السعودية | إطلاق حملة الوقوف الخاطئ. . سلوك غير حضاري بالجبيل الصناعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق_الجبيل الصناعية

أطلقت إدارة الأمن الصناعي والسلامة في الهيئة الملكية بالجبيل صباح أمس حملتها التوعوية المرورية الميدانية داخل مدينة الجبيل الصناعية تحت شعار الوقوف الخاطئ سلوك غير حضاري, والتي تستهدف جميع قائدي المركبات المخالفة للوقوف في الأماكن المخصصة.

وقال مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة المهندس. سعيد الشهري نحرص على رفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع من خلال عمل العديد من الحملات التوعوية في عدة جوانب منها ما يتعلق بالسلامة والأمن وكذلك الوقاية وذلك لتوعيتهم والمحافظة على سلامتهم وتقليل وقوع المخاطر والمساهمة في حفظ الذوق العام داخل المدينة.

وأضاف المهندس الشهري أطلقنا حملة الوقوف الخاطئ سلوك غير حضاري بهدف القضاء على ظاهرة الوقوف الخاطئ والتي تتسبب في تعطيل حركة السير والفوضى والزحام في الأماكن العامة وبالقرب من المحلات التجارية وكذلك التدقيق على المواقف المخصصة لذوي الإعاقة لتسهيل حركتهم وحفظ حقوقهم.

مبيناً أن الحملة تقوم على جانبين جانب توعوي ويستمر لمدة أسبوع، يتم فيها إشعار المخالفين وتوضيح مخالفتهم، وما يترتب من أضرار وسلبيات، والثاني يتعلق بالضبط وتحرير المخالفات على المخالفين لنظام الوقوف الصحيح آلياً.

وتأتي حملة الوقوف الخاطئ. . سلوك غير حضاري, ضمن الحملات والبرامج والرسائل التوعوية المستمرة التي تنفذها إدارة الأمن الصناعي والسلامة، لتوعية المواطنين والمقيمين داخل مدينة الجبيل الصناعية.