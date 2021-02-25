شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصاً لمقيم قتل آخر في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم, حُكم القتل قصاصاً بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة ، في "بشار حاتم أحمد علي العدني" - يمني الجنسية – لقيامه بقتل" جهاد فضل عبدالله آل زيد" - يمني الجنسية - وذلك بضربه على خصيتيه مما أدى إلى وفاته.

وكانت سلطات الأمن قد تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني.