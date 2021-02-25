شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | أول فيديو لخروج المسافرين من منفذ الرقعي بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ منفذ الرقعي بحفر الباطن ، اليوم ، في استقبال المسافرين ممن شملهم السماح بالقرار الأخير بالسفر خارج المملكة والقدوم ، وسجلت "اليوم " عبر كاميرا الفيديو مقاطع ترصد توافد المسافرين على المنفذ للسفر مباشرة حسب نص القرار .

وكانت صدر قرار بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.