إغلاق مجمعين تجاريين في خميس مشيط وإنذار 17 منشأة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

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ضبطت أمانة عسير مخالفات ورصدت ملاحظات عديدة في منشآت مخالفة للإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة رقابية ميدانية قام بها أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مساء أمس الأربعاء، على المجمعات والمحال التجارية الواقعة بشارع الإمام محمد بن سعود بمحافظة خميس مشيط يرافقه رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي وفريق من الكادر الفني بالبلدية.

إغلاق مجمعات تجارية:

ووجه أمين عسير فوراً بإغلاقها وهي: مجمعان تجاريان بالإضافة إلى أربع منشآت صحية أخرى؛ وذلك ‏لتدني مستوى النظافة العامة وعدم توفر الاشتراطات الصحية اللازمة ووجود بعض الملاحظات التي تم ضبطها أثناء الجولة.

من جهة أخرى وجه الحميدي بإنذار عدد 17 منشأة تجارية وتطبيق المخالفة بحق 6 محال تجارية أخرى؛ وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والتي تمثلت في عدم وجود ملصقات الوقوف الأرضية والتهاون بلبس الكمامات وعدم الحفاظ على مسافة التباعد اللازمة وعدم توفير المعقمات الكافية وأجهزة قياس درجة الحرارة.

تكثيف أعمال الرقابة:

وفي ختام الجولة أكد الدكتور وليد الحميدي حرصه واهتمامه البالغ بتكثيف أعمال الرقابة، مؤكداً على زملائه مراقبي البلدية بتشديد الأعمال الميدانية وتكثيف الجهود لمتابعة جميع الأنشطة التجارية وعدم التهاون إطلاقاً في تطبيق كافة الإجراءات النظامية والاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

وشدد على أن متابعات الخليج 365 شريك أساسي وعنصر مهم في نجاح جميع أعمال البلدية، منوهاً بضرورة تعاون متابعات الخليج 365 بالإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها من خلال رقم البلاغات الموحد 940 على مدار الساعة.



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