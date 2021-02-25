سعود الطبية تعلن تنظيمات جديدة لإجراءات الزيارة والمرافقات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية تنظيمات جديدة لإجراءات الزيارات والمرافقات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المدينة أن التنظيمات تأتي في سبيل تحقيق رغبات المرضى وذويهم؛ ولكن وفق إجراءات احترازية، تضمن سلامة الجميع.

إجراءات احترازية:

ونوهت المدينة بأنه فيما يخص جانب المريض فقد قضت الإجراءات بمنع خروج مرضى كوفيد – 19 أو المشتبه بإصابتهم من غرفهم، بالإضافة إلى من منع خروج غير المصابين من المباني الداخلية للمدينة إلا بموافقة الطبيب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على ألا تزيد عن 20 دقيقة يومياً.

السماح بالزيارات:

وأشارت سعود الطبية إلى أن السماح بالزيارات تأتي وفق عدة ضوابط تتضمن: عدم وجود مرافق للمريض، وأن يكون الزائر من أقارب المريض من الدرجة الأولى فقط، وأن يسمح بزائر واحد يومياً، وأن تكون مدة الزيارة من 10 إلى 20 دقيقة، وأن تكون نتيجة فحص كورونا كوفيد – 19 سلبية للزائر خلال 72 ساعة من وقت الزيارة، وتفعيل تطبيق “توكلنا”، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة من لبس الكمامات ونحوها.

وفيما يتعلق بالمرافقين، شددت المدينة على أنها تخضع لضوابط تتعلق بحاجة المريض لوجود مرافق حسب توصية الطبيب وموافقة إدارة التمريض، وألا يكون المريض مصاباً بفيروس كورونا أو مشتبهاً بالإصابة بالفيروس، ويسمح بمرافق واحد، مؤكدة في الوقت نفسه منع الزيارة في حال وجود مرافق، وأن تكون نتيجة فحص كورونا كوفيد – 19 سلبية خلال 72 ساعة من وقت المرافقة، وتفعيل تطبيق “توكلنا”، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات.

وأضافت المدينة أنه يمنع المرافق من الخروج من المدينة الطبية إلا بموافقة إدارة التمريض على ألا تزيد فترة السماح اليومية عن ساعتين يومياً، ويسمح بتغيير المرافق بعد انتهاء وقت المرافقة المسبقة وفقا للشروط المذكورة أعلاه .

ودعت سعود الطبية في حال وجود أي استفسارات، إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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