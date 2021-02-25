انهيار أنظمة الدفع في البنك الاحتياطي الفيدرالي 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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عانت أنظمة الدفع الخاصة بـ البنك الاحتياطي الفيدرالي، أكبر بنك في العالم، من اضطراب هائل أدى إلى انهيار المعاملات بين المؤسسات المالية الأمريكية.

وقد ظل النظام الذي يتعامل مع نحو 3 تريليونات دولار يوميًا معطلاً لأكثر من ثلاث ساعات، وقال متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي لموقع DailyMail.com إن هناك خطأً تشغيلياً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدى إلى تعطيل الخدمة.

ورغم أن معظم الأنظمة الرئيسية عادت إلى العمل، لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقر بأن المواعيد النهائية للدفع تأثرت أثناء الانقطاع، ولا تزال الآثار المحتملة على الخدمات المصرفية للأفراد غير واضحة بعد.

كما لم يتضح على الفور ما إذا كان اضطراب الخدمات في البنك الاحتياطي الفيدرالي سيؤخر دفع الفواتير أو إيداع شيكات الرواتب للمستهلكين.

أبرز الخدمات المتأثرة

ومن بين الخدمات المتأثرة خدمة Fedwire، وهو نظام التحويلات الكبيرة بين البنوك الذي تعامل العام الماضي مع 184 مليون معاملة بلغ مجموعها أكثر من 840 تريليون دولار أو أكثر من 3.3 تريليون دولار يوميًا، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي.

وتضمنت الأنظمة المتأثرة الأخرى FedACH، وهي المختصة بالتعامل مع المعاملات الأصغر مثل الراتب واسترداد الضرائب ودفع فواتير الخدمات، كما تم أيضًا إيقاف خدمة التسوية الوطنية (NSS)، التي تستخدمها مؤسسات الإيداع مع الحسابات الرئيسية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد تأثرت أيضًا كل خدمة معاملات أخرى يحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي بالاضطرابات.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه سيتم تعديل المواعيد النهائية للدفع وإبلاغ العملاء بذلك.

ما هو البنك الاحتياطي الفيدرالي ؟

هو جهاز حكومي فيدرالي، يعمل في الولايات المتحدة عمل البنوك المركزية في الدول الأخرى من العالم، وأسس عام 1913 بعد سلسلة من الأزمات المالية التي أبرزت الحاجة إلى إخضاع النظام المالي لرقابة مركزية.



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