الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

المرور يقبض على قائد مركبة حاول إبعاد آخر عن المسار على طريق الميناء

متابعات الخليج 365 - الدمام

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قبضت إدارة المرور على سائق مركبة تجاوز من كتف الطريق في الدمام.

تجاوز ومخالفة:

جاء ذلك بعد تفاعل الإدارة مع شكوى مواطن نشر مقطع فيديو عبر تويتر لقائد مركبة تجاوز من كتف الطريق على طريق الميناء في الدمام وحاول إبعاد قائد مركبة عن المسار.

وأكدت أنه تم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

تحذير هام:

وقال المرور في وقت سابق إن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفاً لنظام المرور.

وأوضح أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية.

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