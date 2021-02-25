تسجيل المستجدين في نظام نور الصف الأول الابتدائي 1443

يتم تسجيل المستجدين في نظام نور من طلبة الصف الأول الابتدائي للعام الجديد والذي تم فتحه من شهر يناير للمرحلة الأولى ويقسم التقديم إلى عدة مراحل حتى لا يكون هناك ضغط على موقع نور ويتم التقديم بشكل ميسر من خلال أولياء الأمور وإعطائهم فرصة لتسجيل حساب لمن ليس لديه حساب على المنصة، سوف نتعرف على طريقة تسجيل طالب جديد على منصة نور من خلال حساب ولي الأمر .

تسجيل المستجدين في نظام نور

يتم تسجيل الطلبة للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في كافة مناطق المملكة من خلال مجموعة من الشروط الهامة منها:

أن يكون الطالب قد التحق بروضة الأطفال لمدة عامين.

أن يكون هناك شهادة من معلمة الروضة بأن الطالب يملك من مهارات التعلم ما يرشحه لدخول الصف الأول.

اكتمال السن القانوني حسب ما حددته وزارة التعليم وهو بلوغ السادسة مع إمكانية التغاضي عن 3 شهور إذا كان هناك أماكن شاغرة.

طريقة تسجيل المستجدين في نظلم نور

يتم تسجيل الطلبة في الصف الأول الابتدائي للعام 1443 من خلال حساب ولي الأمر على منصة نور ويمكن القيام بهذه الخطوات للتسجيل: