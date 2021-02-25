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طريقة الاستعلام عن الكفيل ونطاق المؤسسة وزارة الموارد البشرية 1442

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الاستعلام عن الكفيل أو نطاق المؤسسة من المعلومات التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من ضمن مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية والتي تتبع المنهج الجديد للمملكة في التحول الرقمي والبعد عن الورقيات ومكاتب الخدمات، ويتمكن الأفراد من الوافدين من معرفة نطاق المؤسسة والكفيل من خلال عدة خطوات أتاحتها الوزارة على موقعها وسوف نتعرف عليها في المقال التالي.

طريقة الاستعلام عن الكفيل ونطاق المؤسسة وزارة الموارد البشرية 1442

الاستعلام عن الكفيل ونطاق المؤسسة

يتمكن الأفراد من الوافدين أو المواطنين من الاستفادة من الخدمات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال حساباتهم على المنصة والدخول على دليل الخدمات والاستعلام عن الخدمة عبر هذه الخطوات:

  1. أولا عليك بالدخول على حسابك على موقع الوزارة وتسجيل الدخول.
  2. التوجه إلى دليل الخدمات واختيار المنشآت.
  3. الانتقال إلى خدمة الاستعلامات مكتب العمل.
  4. اختيار خدمة نقل عامل وافد والدخول على الخدمة.
  5. من خلال البيانات المطلوبة سوف يطلب اسم المنشأة ثم يظهر لك كافة التفاصيل المطلوبة عن المنشأة ونطاقها واسم الكفيل والمعلومات الخاصة به.

طريقة الاستعلام عن الكفيل ونطاق المؤسسة وزارة الموارد البشرية 1442

طريقة الاستعلام عن الكفيل ونطاق المؤسسة وزارة الموارد البشرية 1442

الاستعلام عن كفيل عبر وزارة الخارجية

يتمكن المقيم من الاستعلام عن الكفيل التابع له من خلال موقع وزارة الخارجية التي تقدم العديد من الخدمات الخاصة بالأفراد من مواطن أو مقيم ويمكن الدخول على موقع الوزارة والقيام بهذه الخطوات:

  • الدخول على موقع وزارة الخارجية واختيار الأفراد من منصة التأشيرات.
  • التوجه إلى اختيار خدمات المقيم ومنها اختيار زيارة عائلية.
  • الانتقال إلى موافق وإدخال البيانات الشخصية، من رقم الإقامة وتاريخ الانتهاء.
  • والانتقال إلى بيانات الزوار وبيانات الكفيل ورقم هوية الكفيل وهنا يتم الضغط على استعلام وكتابة رقم الإقامة والضغط على عرض.
  • يتم الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالكفيل وبياناته كاملة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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