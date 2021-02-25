طريقة الاستعلام عن الكفيل ونطاق المؤسسة وزارة الموارد البشرية 1442

الاستعلام عن الكفيل أو نطاق المؤسسة من المعلومات التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من ضمن مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية والتي تتبع المنهج الجديد للمملكة في التحول الرقمي والبعد عن الورقيات ومكاتب الخدمات، ويتمكن الأفراد من الوافدين من معرفة نطاق المؤسسة والكفيل من خلال عدة خطوات أتاحتها الوزارة على موقعها وسوف نتعرف عليها في المقال التالي.

الاستعلام عن الكفيل ونطاق المؤسسة

يتمكن الأفراد من الوافدين أو المواطنين من الاستفادة من الخدمات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال حساباتهم على المنصة والدخول على دليل الخدمات والاستعلام عن الخدمة عبر هذه الخطوات:

أولا عليك بالدخول على حسابك على موقع الوزارة وتسجيل الدخول. التوجه إلى دليل الخدمات واختيار المنشآت. الانتقال إلى خدمة الاستعلامات مكتب العمل. اختيار خدمة نقل عامل وافد والدخول على الخدمة. من خلال البيانات المطلوبة سوف يطلب اسم المنشأة ثم يظهر لك كافة التفاصيل المطلوبة عن المنشأة ونطاقها واسم الكفيل والمعلومات الخاصة به.

الاستعلام عن كفيل عبر وزارة الخارجية

يتمكن المقيم من الاستعلام عن الكفيل التابع له من خلال موقع وزارة الخارجية التي تقدم العديد من الخدمات الخاصة بالأفراد من مواطن أو مقيم ويمكن الدخول على موقع الوزارة والقيام بهذه الخطوات: