الارشيف / اخبار السعوديه

«الصحة» تبدأ تشغيل مركز تقديم لقاح كورونا بحفر الباطن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تبدأ تشغيل مركز تقديم لقاح بحفر الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأت «صحة حفر الباطن»، اليوم، تشغيل مركز لتقديم لقاحات كورونا «كوفيد-19»، تم تجهيزه بـ 20 غرفة لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وذلك في مقر جامعة حفر الباطن.

وتم البدء في إعطاء المواطنين والمقيمين اللقاح حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق «صحتي»، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وأكدت «صحة حفر الباطن» على جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح الآمن والفعّال، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفايروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فايروس «كورونا».


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا