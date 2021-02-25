شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الشيخ الخثلان": شحوم الإبل لها حكم خاص في نواقض الوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان حكم تناول شحوم الإبل ولحومها بعد الوضوء .

وأكد الشيخ سعد الخثلان في لقاء على قناة الرسالة الفضائية أن تناول لحوم ينقض الوضوء على الرأي الراجح والمشهور من مذهب الحنابلة ، وذلك لما ورد في ذلك في الحديث الشريف .

وأضاف الشيخ " سعد الخثلان " أن الراجح أن نقض الوضوء يخص لحم الإيل أما شحمها فهو ليس من اللحم ولا يعتبر ناقض للوضوء كلحم الإبل لأنه لا ينبغي التوسع في هذا الأمر الذي لا يعتبر ناقض للوضوء إلا في مذهب الحنابلة فقط .