شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" توضح طريقة المبالغ التي صدر فيها حكم تنفيذ من المحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل اليوم الخميس طريقة سداد المبالغ المستحقة التي صدر فيها حكم تنفيذ من المحكمة .

وأكدت وزارة العدل أن السداد يكون غير خدمة " سداد " الإلكترونية بالفاتورة الصادرة بطلب التنفيذ .

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن سداد المبالغ المستحقة عبر " الشيك " المصدق ، ويمكن إتباع الخطوات التالية للسداد عبر الصراف الآلي :

1- اختيار خدمة سداد المدفوعات بالشاشة الرئيسية .

2- إدخال رقم المفوتر .

3- إدخال رقم الفاتورة " رقم المرجع " ، وسيظهر المبلغ الطلوب سداده .