شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" توضح طريقة المبالغ التي صدر فيها حكم تنفيذ من المحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة العدل اليوم الخميس طريقة سداد المبالغ المستحقة التي صدر فيها حكم تنفيذ من المحكمة .
وأكدت وزارة العدل أن السداد يكون غير خدمة " سداد " الإلكترونية بالفاتورة الصادرة بطلب التنفيذ .
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن سداد المبالغ المستحقة عبر " الشيك " المصدق ، ويمكن إتباع الخطوات التالية للسداد عبر الصراف الآلي :
1- اختيار خدمة سداد المدفوعات بالشاشة الرئيسية .
2- إدخال رقم المفوتر .
3- إدخال رقم الفاتورة " رقم المرجع " ، وسيظهر المبلغ الطلوب سداده .