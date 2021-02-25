شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يحذر من أطعمة تزيد حدوث جلطة القلب لدى الأصحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الخميس من الأطعمة عالية مؤشر السكر GI .

وأكد الدكتور خالد النمر أن الأطعمة التي تحتوي على سكريات سريعة الإمتصاص تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب ، لذلك يجب الإبتعاد عنها قدر الإمكان .

وأوضح الدكتور خالد النمر أن هذه الأطعمة مثل الخبز الأبيض، والأرز الأبيض ، والبطاطس ، والمشروبات الغازية ، والكيك ، والكوكيز ، والآيس كريم ، والحلويات ، والفطائر ، وغير ذلك وفقاً للمراجع العلمية للعام الحالي .