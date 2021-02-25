توطين وظائف المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت خلال أيام

كشف عامل المعرفة، أحمد العرفج، عن قرب صدور قرار من وزارة الموارد البشرية، بتوطين الوظائف في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت.

وقال العرفج خلال فقرة «يا هلا بالعرفج» في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية» إن القرار سوف يصدر خلال يومين أو ثلاثة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع شروط لمساحة المحلات؛ حيث إن المحلات أقل من 30 مترًا غير ملزمة بالتوطين والأكثر من 30 مترًا ملزمة بالتوطين.

وأضاف العرفج إلى أن التوطين لن يشمل الوظائف الدنيا ولكنه سيشمل وظائف أخرى مثل المحاسب والمشرف والمدير والمراقب.

حصريا لبرنامج #ياهلا_بالعرفج

خلال يومين يصدر قرار بتوطين الوظائف في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت..#روتانا_خليجية@Arfaj1 pic.twitter.com/JgFcYdWTN9 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 24, 2021

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