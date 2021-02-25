5 وزراء يهنئون ولي العهد بنجاح العملية الجراحية.. ومواطنون يواصلون الدعاء

تواصل التفاعل على الصعيد الوطني بعد إعلان الديوان الملكي نجاح العملية الجراحية التي خضع لها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث تقدم وزراء ومسؤولون ومواطنون، بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، داعين الله- تعالى- أن يديم على سموه الكريم الصحة والعافية.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: الحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على ما منّ به على سمو ولي العهد القائد المُلهَم الأمير محمد بن سلمان من الشفاء والعافية فهنيئا لنا جميعا بتكلل عمليته بالنجاح وخروجه من المستشفى سليمًا معافى أسأل الله- تعالى- في هذه الساعة أن يسبغ على سموه لباس الصحة والعافية وأن يحفظه بحفظه.

ودعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لولي العهد بأن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية قائلا: نحمد الله على سلامة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- ونشكر الله- عز وجل- على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى سالمًا معافى، ألبسه الله ثوب الصحة والعافية.

وتمنى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، دوام الصحة والعافية للأمير محمد بن سلمان قائلا: نحمد الله عز وجل على نجاح عملية سمو سيدي ولي العهد، ونسأله سبحانه أن يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يديمه ذخرًا لهذا الوطن العظيم.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عبر حسابه على تويتر: حمدًا لله على سلامة سمو ولي العهد وأدام الله عليه الصحة والعافية، وحفظه من كل سوء.

وغردت وزارة الحج والعمرة عبر حسابه الرسمي قائلة: «الحمدلله على سلامتكم سمو ولي العهد متعكم الله بالصحة والعافية». كما قال الديوان العام للمحاسبة: «حفظ الله سمو ولي العهد، وأدام عليه موفور الصحة وتمام العافية».

وذكرت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: نحمد الله عز وجل على سلامة سمو ولي العهد، نسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية، كما تسابق المواطنون في التعبير عن حبهم للقائد الشاب عبر تدشين العديد من هاشتاقات بـ«تويتر»، مثل «سلامتك يا أبو سلمان» التي فاضوا خلالها بمشاعرهم الجارفة تجاه ولي العهد، داعين له بدوام الصحة والسلامة.

وكتب المغرّد بندر عطيف: الحمد لله الذي أكرمنا بنجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد ونقوله: خطاك الشر وسلامتك يا أبوسلمان من كل مكروه، وكتب المغرد جازي العربي: الحمد لله للذي تمّت بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لـولي العهد الأمين نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة وأن يمتعه بالعافية وأن يحفظه وأن يجعله ذخرًا لبلادنا السعودية ولشعبها العظيم سلامتك يا أبوسلمان ما تشوف شر.

وعبرت المغردة أم لجين عن تقديرها لولي العهد، قائلة: ألف حمدالله على سلامتك، قمت أحاتيك عسى الشر عنك زال وخطاك، وقالت ريمة بنت عبدالمحسن: الله يحفظه أمير الشباب ويطوّل بعمره ع طاعته ونقول لسمّوه ولي العهد سلامتك يا أبوسلمان طهور إن شاء الله .

وكان الديوان الملكي، قد أعلن أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح الأربعاء، وتكللت بالنجاح، وأكد الديوان الملكي، أن سمو ولي العهد، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الذي أجرى به العملية، بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

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