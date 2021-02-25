وزارة الصحة: طول الفترة الزمنية بين جرعتي لقاح كورونا «تؤثر إيجابًا»

أوضحت وزارة الصحة، أن زيادة الفترة الزمنية بين جرعتي لقاح كورونا، تزيد من فعالية اللقاح لمقاومة الفيروس وفقًا للدراسات العلمية.

وذكر حساب «الصحة937» التابع للوزارة عبر تويتر أن «الدراسات الحديثة تفيد بأن فعالية اللقاحات تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين، وبناءً على التحديثات العلمية فإن المواعيد محسوبة لك بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى».

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم بعمر ١٨ سنة وأكبر، ويعتبر كبار السن بعمر ٦٥ سنة وأكبر من الفئات المستهدفة لأخذ اللقاح.

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