شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1مليون فحص مخبري بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى قسم المختبر الرئيس بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة ( 2108524 ) فحص مخبري للمرضى والمراجعي للمستشفى وذلك خلال عام 2020 م حيث شملت مختلف أنواع التحاليل الطبية ، كما قام قسم الأنسجة بالمختبر بفحص 5887 عينة ، وأستقبل قسم بنك الدم بالمختبر 6735 متبرع بالدم وذلك خلال الفترة نفسها .

ويحتوي قسم المختبر على عدد من الأقسام الداخلية " 12 قسم رئيس وتخصصي " وتشتمل على 304 إختبارات وتضم أقسام

( أمراض الدم، قسم الفصل الكهربائي الخاص في الهيموجلوبين، قسم التدقيق الخلوي، قسم الكيمياء الروتينية، والكيمياء الخاصة، قسم الهرمون، قسم المناعة، قسم الأمصال، وقسم التطابق النسيجي، قسم الأحياء الدقيقة، قسم الانسجة وبنك الدم )

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة يُعد المستشفى المرجعي بالمنطقة ويضم العديد من المراكز التابعة له مثل مركز الغدد الصماء والسكري ، ومركز الأورام وامراض الدم ، ومركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى ومركز الأسنان التخصصي ، و الرعاية المنزلية بالإضافة للعيادات الخارجية والتي تضم العديد من التخصصات الطبية الدقيقة .