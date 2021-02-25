شكرا لقرائتكم خبر عن كما انفردت "اليوم".. سفر المواطنين المتزوجين من أجانب عبر المنافذ مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إنفاذاً للتوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديون المتزوجون من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

تصريح سفر

وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة «أبشر» الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.

وكانت ”الخليج 365” قد انفردت بنشر الخبر وتفاصيله في وقت سابق من أمس.

إقبال على التسجيل

وذكر مصدر مسؤول لـ«اليوم» أن هناك كثافة في أعداد المسجلين في تطبيق «صحتي» وذلك لإجراء فحص كورونا بمركز «تأكد» إذ وصل عدد المسجلين، يوم أمس الأول، 4190، متوقعا تجاوز 7000.

وأضاف: إن كثافة المسجلين أدت إلى حدوث تأخير في المواعيد بسبب الضغط على الموقع، وذلك بعد إعلان السماح بالسفر وفق الشروط الصادرة من الجهات المعنية.